A Prato, Verde e Rossetti sono in prima fila davanti alla squadra, mentre il San Donato si presenta con un atteggiamento aggressivo. Tra i convocati non ci sono Mencagli e Cela, ma rientrano D’Orsi e Sarpa, pronti a scendere in campo. La partita si prepara a partire con queste formazioni e queste strategie.

Niente Mencagli e Cela, oltre ovviamente a Gioè, mentre rientrano fra i convocati sia D’Orsi che Sarpa. Sono queste le indicazioni che arrivano da casa Prato in vista del match di oggi (calcio d’avvio alle 14,30), valevole per la 28° giornata del girone E di Serie D, contro il San Donato Tavarnelle. "Mencagli non è a disposizione per un problema muscolare. L’entità dell’infortunio non la conosciamo ancora, stiamo aspettando prima di fargli fare il controllo, ma non credo sarà una cosa risolvibile in poco tempo - il commento del tecnico dei biancazzurri, Alessandro Dal Canto - Recuperiamo fra i convocati, anche se un po’ al limite, sia D’Orsi che Sarpa, mentre Limberti ha smaltito il dolore alla schiena accusato in settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, Verde e Rossetti davanti. E occhio al San Donato "aggressivo"

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