Grave incidente su Via Anticolana due feriti e strada chiusa

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio lungo la strada Anticolana, tra Anagni e Fiuggi. Due persone sono rimaste ferite e l’intera carreggiata è stata chiusa al traffico. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato i feriti in ospedale, mentre le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada rimane bloccata, creando disagi agli automobilisti in transito.

Un pomeriggio di paura e sirene lungo la via Anticolana che collega Anagni a Fiuggi nel nord della provincia di Frosinone. Poco dopo le ore 16:00 di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, c'è stato un violento incidente stradale ha spezzato la normalità dell'arteria che collega Anagni a Fiuggi, proprio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Via Anticolana Maxi incidente sulla via Emilia a Forlì: 5 feriti, illesi due bambini. Strada chiusa per un’ora e mezza Grave incidente su strada principale: bambino ricoverato in condizioni serie, altri feriti trasportati in ospedale Un incidente frontale sulla strada principale di Taranto ha provocato il ricovero di un bambino in condizioni serie. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Via Anticolana Argomenti discussi: Grave incidente in Via Ponte dei Granili: coinvolto operatore ASIA durante il servizio; Grave incidente a Pratica di Mare: traffico bloccato per il soccorso ai conducenti delle auto distrutte (FOTO); Bassano Romano, ghiaccio e incidente su strada Bassanese: traffico bloccato; Due incidenti in A4, coinvolti 2 camion e 7 auto: code di 6 km e traffico bloccato. Agropoli, grave incidente stradaleUn 84enne è morto dopo che la sua auto, dopo aver sfondato una ringhiera, è precipitata su un'altra vettura. Grave una donna ... rainews.it Velletri – Incidente su via Appia, la lettera di un genitore: Grazie a chi ha salvato i nostri ragazziI ragazzi, come riportato nella lettera, stanno ancora combattendo, ma è solo grazie a voi che avranno una possibilità, ha aggiunto l'uomo, a nome di tutti i genitori ... castellinotizie.it Vuoi lavorare caldo, comodo e protetto Cofra e Rossini offrono soluzioni per ogni condizione invernale: impermeabilità, rinforzi antiusura, tessuti traspiranti e dettagli pensati per facilitare il lavoro. Ti aspettiamo in negozio ad Anagni in via Anticolana 65 o facebook

