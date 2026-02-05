Grave incidente su Via Anticolana due feriti e strada chiusa
Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio lungo la strada Anticolana, tra Anagni e Fiuggi. Due persone sono rimaste ferite e l’intera carreggiata è stata chiusa al traffico. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato i feriti in ospedale, mentre le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada rimane bloccata, creando disagi agli automobilisti in transito.
Un pomeriggio di paura e sirene lungo la via Anticolana che collega Anagni a Fiuggi nel nord della provincia di Frosinone. Poco dopo le ore 16:00 di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, c'è stato un violento incidente stradale ha spezzato la normalità dell'arteria che collega Anagni a Fiuggi, proprio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
