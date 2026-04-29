Incidente al luna park si rompe cavo | è dramma Anche minorenni

Da thesocialpost.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato al luna park durante un’attrazione, quando un cavo si è rotto, provocando il blocco improvviso di una struttura sospesa. La situazione ha coinvolto anche alcuni minorenni, creando momenti di paura tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e verificare le cause del guasto. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle eventuali ferite.

Momenti di paura tra le luci e la musica della festa, quando l’attrazione si trasforma improvvisamente in una trappola sospesa nel vuoto. Erano passate da poco le 20 quando un rumore secco ha spezzato l’atmosfera del luna park: la corsa si interrompe, la struttura oscilla, poi l’impatto contro il metallo. Attimi concitati, urla e gente che si accalca mentre la giostra resta bloccata a diversi metri da terra. Coinvolta la giostra Steel Max, conosciuta come “la fionda”. Durante il funzionamento, uno dei cavi che sostengono la capsula si è improvvisamente staccato. L’incidente è avvenuto a Siviglia, nella zona della Calle del Infierno, cuore delle attrazioni della Feria de Abril.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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