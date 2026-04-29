Incidente al luna park si rompe cavo | è dramma Anche minorenni

Un incidente si è verificato al luna park durante un’attrazione, quando un cavo si è rotto, provocando il blocco improvviso di una struttura sospesa. La situazione ha coinvolto anche alcuni minorenni, creando momenti di paura tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e verificare le cause del guasto. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle eventuali ferite.

Momenti di paura tra le luci e la musica della festa, quando l’attrazione si trasforma improvvisamente in una trappola sospesa nel vuoto. Erano passate da poco le 20 quando un rumore secco ha spezzato l’atmosfera del luna park: la corsa si interrompe, la struttura oscilla, poi l’impatto contro il metallo. Attimi concitati, urla e gente che si accalca mentre la giostra resta bloccata a diversi metri da terra. Coinvolta la giostra Steel Max, conosciuta come “la fionda”. Durante il funzionamento, uno dei cavi che sostengono la capsula si è improvvisamente staccato. L’incidente è avvenuto a Siviglia, nella zona della Calle del Infierno, cuore delle attrazioni della Feria de Abril.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente al luna park, si rompe cavo: è dramma. “Anche minorenni” Back after 6yrs with triplets! The CEO begs her for another chance! Notizie correlate Siviglia, si rompe il cavo della “fionda” al luna park: cabina contro un palo con due bambini a bordoIncidente al luna park di Siviglia: cosa è successo Momenti di paura a Siviglia, in Spagna, dove un guasto a un’attrazione del luna park ha provocato... Leggi anche: Incidente al luna park di Siviglia: il cavo si spezza, la cabina precipita Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il cavo si rompe e la giostra precipita con dentro due bambini: paura e feriti al luna park di Siviglia; Il video di una giostra del luna park che precipita dopo la rottura di un cavo: 6 feriti a Siviglia, in Spagna; Giostra a fionda, si spezza il cavo a Siviglia: la spiegazione; Bimbo di 11 anni si fa male al luna park. Niente risarcimento. Giostra impazzita al luna park, sei feriti tra cui due bambiniMomenti di puro terrore davanti a decine di persone. Una giostra si è improvvisamente guastata mentre era in funzione, con una capsula precipitata violentemente durante la corsa. A bordo c’erano due b ... livesicilia.it Paura al Luna Park si rompe il cavo di una giostra, feriti e area isolataPanico tra la folla quando al Luna Park si rompe una giostra durante il lancio: feriti e area isolata mentre le autorità avviano le indagini sull’accaduto. notizie.it Andria, incidente sulla ex SP 231: ferito gravemente un motociclista https://www.antennasud.com/andria-incidente-sulla-ex-sp-231-grave-un-motociclista/ - facebook.com facebook Le immagini riprese da uno dei passeggeri dell'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Giacarta, capitale dell'Indonesia, in cui sono morte 14 persone. L'incidente è avvenuto ieri quando il treno a lunga percorrenza Argo Bromo Anggrek si è scontrato con l x.com