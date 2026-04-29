Incidente al luna park di Siviglia | il cavo si spezza la cabina precipita

Venerdì 24 aprile 2026, alle 20:20, si è verificato un incidente nel luna park di Siviglia, nella zona chiamata Calle del Infierno. Durante l’evento, una cabina sospesa si è staccata da un cavo che si è improvvisamente spezzato, facendo precipitare la cabina e i passeggeri coinvolti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno assistito alle operazioni di recupero e soccorso.

(Adnkronos) – Pauroso incidente al luna park di Siviglia. È successo pochi giorni fa, venerdì 24 aprile 2026, intorno alle 20:20, nella Calle del Infierno, l'area attrazioni della Feria de Abril. La giostra in questione è la 'Steel Max', nota anche come 'la fionda'. All'interno della capsula – quando uno dei due cavi si è staccato – c'erano due minorenni, uno di undici e l'altro di diciassette anni. Cos'è successo? Qual è stata la dinamica di questo incidente? Dopo la rottura del cavo, la capsula ha perso simmetria, urtando uno dei piloni e rimanendo inclinata a 5 metri di altezza. L'attrazione è stata in seguito sequestrata e la Policia Nacional ha aperto un'indagine.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Siviglia, si rompe il cavo della “fionda” al luna park: cabina contro un palo con due bambini a bordoIncidente al luna park di Siviglia: cosa è successo Momenti di paura a Siviglia, in Spagna, dove un guasto a un’attrazione del luna park ha provocato... Il video di una giostra del luna park che precipita dopo la rottura di un cavo: 6 feriti a Siviglia, in SpagnaL'incidente, immortalato in un video, è avvenuto alla Steel Max, una sorta di fionda, in un'area del parco divertimenti chiamata "Calle del Infierno"... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il cavo si rompe e la giostra precipita con dentro due bambini: paura e feriti al luna park di Siviglia; Il video di una giostra del luna park che precipita dopo la rottura di un cavo: 6 feriti a Siviglia, in Spagna; Giostra a fionda, si spezza il cavo a Siviglia: la spiegazione; Bimbo di 11 anni si fa male al luna park. Niente risarcimento. Giostra impazzita al luna park, sei feriti tra cui due bambiniMomenti di puro terrore davanti a decine di persone. Una giostra si è improvvisamente guastata mentre era in funzione, con una capsula precipitata violentemente durante la corsa. A bordo c’erano due b ... livesicilia.it Paura al Luna Park si rompe il cavo di una giostra, feriti e area isolataPanico tra la folla quando al Luna Park si rompe una giostra durante il lancio: feriti e area isolata mentre le autorità avviano le indagini sull’accaduto. notizie.it L'incidente nel cantiere realizzato per la costruzione della nuova mensa - facebook.com facebook Le immagini riprese da uno dei passeggeri dell'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Giacarta, capitale dell'Indonesia, in cui sono morte 14 persone. L'incidente è avvenuto ieri quando il treno a lunga percorrenza Argo Bromo Anggrek si è scontrato con l x.com