Un incidente si è verificato al luna park di Siviglia, in Spagna, coinvolgendo un’attrazione nota come “fionda”. Durante l’episodio, la cabina si è schiantata contro un palo a causa di un guasto al cavo, con due bambini a bordo. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui i due bambini, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La zona è stata immediatamente evacuata e le operazioni di soccorso sono in corso.

Incidente al luna park di Siviglia: cosa è successo. Momenti di paura a Siviglia, in Spagna, dove un guasto a un’attrazione del luna park ha provocato il ferimento di quattro persone, tra cui due bambini. L’ incidente è avvenuto nella zona della Fiera conosciuta come “Calle del Infierno”, all’interno dell’attrazione “ Steel Max ”, una sorta di fionda meccanica. La rottura del cavo e l’impatto della cabina. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi laterali che sostengono la capsula si è improvvisamente rotto durante il funzionamento. La cabina, con due minori a bordo, ha perso stabilità deviando dalla traiettoria e andando a colpire violentemente uno dei pali della struttura.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Siviglia, si rompe il cavo della “fionda” al luna park: cabina contro un palo con due bambini a bordo

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