Il video di una giostra del luna park che precipita dopo la rottura di un cavo | 6 feriti a Siviglia in Spagna

L'incidente, immortalato in un video, è avvenuto alla Steel Max, una sorta di fionda, in un'area del parco divertimenti chiamata "Calle del Infierno" di Siviglia. Due bambini si trovavano all'interno della capsula che, dopo la rottura del cavo, ha urtato ad alta velocità un palo laterale. Ferite anche altre quattro persone a terra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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