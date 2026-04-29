Incidente agricolo uomo si ferisce con la motozappa | trasportato con l’elisoccorso

Stamattina, tra le frazioni di Macerino e Fiorenzuola, nel comune di Acquasparta, si è verificato un incidente agricolo. Un uomo si è ferito mentre utilizzava una motozappa ed è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero. L’incidente è avvenuto al confine tra le province di Terni e Perugia, in una zona rurale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e stabilire le condizioni dell’uomo.

Un infortunio in ambito agricolo si è verificato stamattina, mercoledì 29 aprile, tra le frazioni di Macerino e Fiorenzuola – comune di Acquasparta - al confine tra le province di Terni e Perugia. Un uomo è rimasto ferito, mentre stava lavorando con una motozappa. Sul posto si sono portati gli.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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