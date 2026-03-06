Si ferisce con la motosega lavorando nel suo terreno agricolo | uomo di Moscufo finisce in ospedale

Un uomo di 62 anni di Moscufo si è ferito con una motosega mentre lavorava nel suo terreno agricolo nella mattinata del 6 marzo. L’incidente ha provocato lesioni che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

L'episodio è avvenuto a Moscufo nella giornata del 6 marzo. Il 62enne ha riportato lesioni agli arti inferiori Un uomo di 62 anni di Moscufo è rimasto ferito a seguito delle lesioni riportate per un incidente agricolo avvenuto nella mattinata del 6 marzo. Stando alle prime informazioni, stava lavorando in un'area di sua proprietà quando, per circostanze in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della motosega che lo ha colpito agli arti inferiori. Soccorso dal 118, è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

