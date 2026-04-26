Incidente mortale con la motozappa | 70enne travolto e ucciso

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di oltre 70 anni è deceduto in un incidente avvenuto durante le attività agricole in un campo nel territorio comunale di Acquasparta. La vittima, residente a San Gemini, è stata travolta da una motozappa mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in una tragedia, l’ennesima che riguarda il lavoro nei campi con i trattori, nel territorio comunale di Acquasparta, dove un uomo di oltre 70 anni, residente a San Gemini, ha perso la vita in seguito a un grave incidente agricolo. L’incidente è avvenuto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Anziano travolto da motozappa a Raffadali: il 70enne già trasferito al Civico di PalermoPensionato settantenne resta ferito per un incidente sul lavoro nelle campagne di Raffadali. Incidente mortale a Roma, 18enne travolto e ucciso da un’auto(Adnkronos) – Un 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini al Tiburtino. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Incidente mortale con il rasaerba. Deceduto un 72enne; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690. Incidente mortale a Genova Prà: muore motociclista di 40 anniGenova Prà, incidente mortale sull’Aurelia: morto motociclista di 40 anni. Strada chiusa nella notte per rilievi e soccorsi. ligurianotizie.it Incidente mortale nella notte, motociclista 40enne perde la vita sull’AureliaIncidente mortale nella notte, motociclista 40enne perde la vita sull’Aurelia ... msn.com Incidente mortale sulla SS 17. Perde la vita motociclista di 33 anni - facebook.com facebook Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale ift.tt/cP50Qpt x.com