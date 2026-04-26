Incidente mortale con la motozappa | 70enne travolto e ucciso

Da perugiatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di oltre 70 anni è deceduto in un incidente avvenuto durante le attività agricole in un campo nel territorio comunale di Acquasparta. La vittima, residente a San Gemini, è stata travolta da una motozappa mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in una tragedia, l’ennesima che riguarda il lavoro nei campi con i trattori, nel territorio comunale di Acquasparta, dove un uomo di oltre 70 anni, residente a San Gemini, ha perso la vita in seguito a un grave incidente agricolo. L’incidente è avvenuto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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