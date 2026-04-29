Incidente a Pinerolo | incendio di un' auto in marcia traffico completamente bloccato per un' ora

Nella serata di ieri, martedì 28 aprile 2026, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Pinerolo, lungo il tratto tra frazione Riva e gli svincoli per il centro. Un'auto in marcia ha preso fuoco, causando il blocco totale del traffico per circa un'ora. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza la zona.

Traffico in tilt nella prima serata di ieri, martedì 28 aprile 2026, sulla tangenziale di Pinerolo (l'ex statale 23) nel tratto compreso tra frazione Riva e gli svincoli per il centro cittadino. Un’auto, per cause accidentali, ha preso fuoco mentre era in marcia provocando il blocco della.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente sulla statale, traffico completamente bloccato. Soccorsi sul posto, file per kmPomeriggio di caos totale per la viabilità nel quadrante tra il Piemonte e la Lombardia. Leggi anche: Incidente, scontro tra auto e camion: traffico bloccato