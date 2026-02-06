Pomeriggio di caos sulla statale 11 Padana Superiore, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion. Il mezzo si è ribaltato, bloccando completamente il traffico tra Piemonte e Lombardia. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona e riaprire la strada. La circolazione resta bloccata e si formano lunghe file di veicoli in entrambe le direzioni.

Pomeriggio di caos totale per la viabilità nel quadrante tra il Piemonte e la Lombardia. Un incidente autonomo, che ha visto come protagonista un mezzo pesante, ha letteralmente paralizzato la strada statale 11 Padana Superiore, rendendo necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei tecnici per mettere in sicurezza l’area. Il sinistro si è verificato in un tratto cruciale, bloccando il transito in tutta la zona compresa tra il chilometro 81 e il chilometro 91, paralizzando di fatto il collegamento vitale tra Borgo Vercelli e Novara. Le ripercussioni sulla circolazione sono state immediate, con il traffico rimasto completamente bloccato per ore e una colonna di veicoli che sembra non avere fine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente sulla statale, traffico completamente bloccato. Soccorsi sul posto, file per km

Un incidente sulla statale Ss121 in Sicilia ha causato rallentamenti significativi, coinvolgendo soccorsi e carabinieri.

Un incidente lungo la statale ha causato lunghe code e disagi ai pendolari tra la Brianza e l'Alto Lario.

