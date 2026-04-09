Incidente scontro tra auto e camion | traffico bloccato

Oggi pomeriggio, poco dopo le 15, si è verificato un incidente a Lesmo, lungo via Ratti, coinvolgendo un'auto e un camion con rimorchio. L'auto si è scontrata con il mezzo pesante mentre quest'ultimo si stava immettendo sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il traffico nella zona risulta attualmente bloccato.

Incidente tra auto e mezzo pesante poco dopo le 15 di oggi, 9 aprile, a Lesmo. Con dinamiche ancora da chiarire, su via Ratti un'auto si è scontrata contro un camion con rimorchio che si stava immettendo sulla via.Sul posto sono subito arrivati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Incidente a Benevento, scontro tra auto in Contrada Epitaffio: conducenti positivi all'alcoltestDue feriti gravi e denunce è il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto alla periferia della città alla contrada Epitaffio. Nell’incidente sono ... ilmattino.it

Trasferimento d’urgenza nella notte per il bambino rimasto ferito nell’incidente avvenuto a Ururi, dove il piccolo, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un trattore nei pressi del cimitero del paese - facebook.com facebook

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