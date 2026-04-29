Incidente a Noasca | bus turistico rimane incastrato in un tornante strada per Ceresole Reale chiusa per ore

Martedì 28 aprile 2026, un incidente ha coinvolto un bus turistico rimasto incastrato in un tornante lungo l’ex statale 460 del Gran Paradiso, nella zona di Noasca. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, creando disagi per gli automobilisti diretti verso Ceresole Reale. La chiusura ha provocato lunghe code e ritardi, mentre le operazioni di rimozione del veicolo sono proseguite per tutta la mattinata.

È stata una mattinata complicata quella di ieri, martedì 28 aprile 2026, per gli automobilisti che erano diretti verso Ceresole Reale percorrendo l'ex statale 460 del Gran Paradiso. La strada, infatti, è rimasta chiusa a lungo tra Noasca e Ceresole Reale a causa di un bus, lungo 14 metri, che.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Perugia, camper sbaglia strada e rimane incastrato in via AlessiNon ha osservato la segnaletica della città, non ha guardato la strada e il restringimento di piazza Matteotti e alla fine è rimasto incastrato in... Incidente sul lavoro a Settimo Torinese: operaio rimane incastrato in un macchinarioUn'operaia è rimasta ferita in modo apparentemente grave rimanendo incastrata in un macchinario in una ditta di via De Nicola a Settimo Torinese... Contenuti di approfondimento Si parla di: Incidente a Noasca: bus turistico rimane incastrato in un tornante, strada per Ceresole Reale chiusa per ore; Pullman incastrato in curva, valle paralizzata: Ceresole Reale resta isolata. NOASCA - Pullman resta incastrato sui tornanti per Ceresole Reale: strada chiusa in entrambe le direzioni - FOTOUn pullman di quattordici metri rimasto incastrato al terzo tornante di Noasca. Il mezzo, nell'affrontare la curva, ha toccato con la parte posteriore a terra, rimanendo bloccato ... quotidianocanavese.it