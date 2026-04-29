Incidente a Fabrica di Roma ciclista investito e ferito da un' auto su strada Quartaccio

Martedì 28 aprile sulla strada provinciale Quartaccio, nel territorio di Fabrica di Roma, si è verificato un incidente tra un'auto di grossa cilindrata e un ciclista. L'impatto ha provocato ferite al cicloamatore, mentre le cause sono attualmente in fase di verifica da parte delle autorità competenti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e i soccorsi.

Incidente sulla strada provinciale Quartaccio, nel territorio di Fabrica di Roma. A scontrarsi, martedì 28 aprile, sono stati un'auto di grossa cilindrata e un cicloamatore, per cause ancora in fase di accertamento.L'uomo in sella alla bici, un operaio 50enne di Civita Castellana, è stato.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Ciclista investito da un'auto in strada Valera di Sopra: 47enne grave al MaggioreÈ ricoverato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista di 47 anni, investito da un'auto nella... Leggi anche: Investito da un'auto pirata, lo trovano ferito a bordo strada: salvato un giovane capriolo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente a Fabrica di Roma, ciclista investito e ferito da un'auto su strada Quartaccio; Fabrica di Roma, investito un ciclista cinquantenne di Civita Castellana; Incidente zona Quartaccio, investito un ciclista; Fabrica di Roma dice addio alla Festa della Birra Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: Grazie a tutti per le splendide emozioni. Fabrica di Roma, investito un ciclista cinquantenne di Civita CastellanaIncidente stradale sulla provinciale Quartaccio nel territorio di Fabrica di Roma. Lo scontro ha visto convolta una vettura di grossa ... msn.com Omicidio a Fabrica di Roma, in aula parla il medico legaleNewTuscia – VITERBO – Di nuovo in aula ieri, giovedì 23 aprile, con la ripresa del processo per omicidio preterintenzionale a carico del 34enne romeno Dumitriel Daniel Ene, accusato di aver provocato ... newtuscia.it Fabrica di Roma. Fine anni ‘20 del ‘900. Un nutrito gruppo di persone ben vestite in Piazza davanti alla vecchia “Parmacia“ (farmacia). Sul muro, a destra, inneggia una scritta dedicata agli ex combattenti della Prima Guerra Mondiale. www.campodefiori.biz - facebook.com facebook