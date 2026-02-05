Ciclista investito da un' auto in strada Valera di Sopra | 47enne grave al Maggiore

Un ciclista di 47 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Parma, dopo essere stato investito da un’auto in strada Valera di Sopra. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Ora il 47enne si trova in condizioni critiche al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore. La polizia sta raccogliendo le prime testimonianze per chiarire la dinamica.

È ricoverato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista di 47 anni, investito da un'auto nella mattinata di giovedì 5 febbraio, mentre stava percorrendo strada Valera di Sopra a Parma prima delle ore 9.La dinamica dell'incidente è al vaglio della.

