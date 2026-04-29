Incidente a Cirié condanna definitiva per l' uomo che ha travolto e ucciso Alba Caudera | guidava sotto l' effetto di sostanze

Un uomo di 57 anni è stato condannato in via definitiva a tre anni e mezzo di carcere per aver travolto e ucciso un’anziana donna a Cirié il 5 dicembre 2022. La pena si riferisce a un caso di omicidio stradale, in cui il conducente aveva guidato sotto l’effetto di sostanze. La sentenza è stata emessa dopo che il procedimento giudiziario si è concluso con la condanna definitiva.