Incidente a Cirié condanna definitiva per l' uomo che ha travolto e ucciso Alba Caudera | guidava sotto l' effetto di sostanze
Un uomo di 57 anni è stato condannato in via definitiva a tre anni e mezzo di carcere per aver travolto e ucciso un’anziana donna a Cirié il 5 dicembre 2022. La pena si riferisce a un caso di omicidio stradale, in cui il conducente aveva guidato sotto l’effetto di sostanze. La sentenza è stata emessa dopo che il procedimento giudiziario si è concluso con la condanna definitiva.
Tre anni e mezzo di carcere per omicidio stradale. Condannato in via definitiva, è questa la pena da scontare per il 57enne che, il 5 dicembre 2022, ha travolto l’82enne Alba Caudera a Cirié. La donna, per le ferite subite, era morta il 6 maggio 2023, dopo lunghi mesi di ricovero. La sentenza.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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