Prato uomo cammina all'alba lungo la strada dopo un incidente | travolto e ucciso da due auto

All'alba a Montemurlo, un uomo di 42 anni è stato investito e ucciso da due auto lungo via Berlinguer. La vittima stava camminando sulla strada, che attraversa il centro del paese, quando è stato travolto da due veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.