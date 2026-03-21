Prato uomo cammina all'alba lungo la strada dopo un incidente | travolto e ucciso da due auto
All'alba a Montemurlo, un uomo di 42 anni è stato investito e ucciso da due auto lungo via Berlinguer. La vittima stava camminando sulla strada, che attraversa il centro del paese, quando è stato travolto da due veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.
Tragedia all'alba a Montemurlo: un 42enne è morto dopo essere stato investito da due auto in via Berlinguer, strada ad alto scorrimento che attraversa il centro del paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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