Un giocatore dell’Inter commenta il pareggio ottenuto in una recente partita, esprimendo rammarico per il risultato. Nel frattempo, si discute sull’apertura di un’inchiesta da parte dell’autorità sportiva, con riferimenti alla questione calcistica. La partita successiva si svolgerà il 3 maggio, momento in cui, in caso di vittoria contro il Parma, l’Inter potrebbe ufficialmente conquistare lo scudetto.

Torino, 26 aprile 2026 – La data cerchiata sul calendario è quella del 3 maggio. L’Inter, battendo il Parma, avrebbe la certezza aritmetica dello Scudetto. Il pareggio di Torino non compromette il percorso nerazzurro con dieci punti di vantaggio sul Napoli a quattro giornate dalla fine: basta mantenere il divario tra sette giorni per cucirsi il tricolore sul petto. E non c’è teatro migliore di San Siro, lo stadio di casa, per celebrare il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Curioso che Chivu possa conquistare il suo primo trofeo da allenatore dell’Inter contro la ex squadra, il Parma, che lo ha lanciato in Serie A l’anno scorso. Tra l’altro, i ducali sono già salvi e non avranno patemi di risultati o di radioline dagli altri campi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chivu: “Rammarico per il pareggio. Inchiesta Rocchi? Parlo di calcio”

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