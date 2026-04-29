La difesa di Antonella Moretti ha commentato l’avvio delle indagini per concussione, affermando che non ci sono ancora addebiti specifici contro di lei. Secondo quanto dichiarato, l’iscrizione nel registro degli indagati sarebbe collegata esclusivamente agli accertamenti tecnici in corso. La posizione dei legali si basa sulla mancanza di elementi concreti che possano indicare responsabilità dirette della loro assistita.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva la presa di posizione della difesa di Antonella Moretti, dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Benevento, dopo la diffusione della notizia relativa alla sua iscrizione nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per presunta concussione che vede al centro Gennaro Santamaria, già destinatario di misura cautelare. Attraverso una nota, l’avvocato Sergio Rando chiarisce la posizione della propria assistita: “ In relazione alle notizie diffuse circa l’iscrizione nel registro degli indagati di appartenenti all’Ufficio Tecnico Comunale nell’ambito di un procedimento penale concernente una distinta ipotesi di concussione contestata ad altro soggetto già destinatario di misura cautelare, si ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti al fine di evitare rappresentazioni inesatte o fuorvianti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inchiesta concussione, la difesa di Moretti: “Nessun addebito specifico, iscrizione legata agli accertamenti tecnici”

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