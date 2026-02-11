La procura svizzera ha aperto un'indagine sulla tragedia al Constellation di Crans-Montana, dove sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. I familiari delle vittime chiedono risposte e chiedono di fare chiarezza su cosa sia successo quella notte. Nel frattempo, la difesa dei responsabili si è fatta sentire, mentre la madre di due delle ragazze coinvolte si è incontrata con gli inquirenti, sperando di ottenere spiegazioni. La vicenda continua a tenere sotto shock l’intera comunità.

Emergono nuovi elementi dall’inchiesta sulla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, che ha provocato 41 morti e 115 feriti. Oggi a Sion si è svolto l’interrogatorio di Jacques Moretti, proprietario del locale, davanti agli avvocati delle parti civili, con rivelazioni su sicurezza e dispositivi antincendio. Parallelamente, la Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni delle vittime italiane, nell’ambito dell’indagine per disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni aggravate. Ventilazione mai controllata. Jacques Moretti ha dichiarato che l’impianto di ventilazione del Constellation non sarebbe mai stato ispezionato dalle autorità: “Non è mai stato verificato, né dal Comune né dal Cantone”, ha affermato il proprietario, sottolineando una possibile lacuna nella gestione della sicurezza del locale, che potrebbe avere un peso rilevante nell’indagine sulle responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nessun controllo”. La difesa dei Moretti e l'incontro con la madre di due ragazze ferite

Jacques e Jessica Moretti si sono incontrati con Leila Micheloud, madre delle due ragazze ferite al Constellation di Crans-Montana.

