Duplice omicidio di Covo via agli accertamenti tecnici | nominati consulente informatico e medico legale

Nella serata di giovedì 16 aprile si è verificato un duplice omicidio davanti al tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino a Covo. Le autorità hanno avviato gli accertamenti tecnici e hanno nominato un consulente informatico e un medico legale per analizzare le prove raccolte sul luogo dell’omicidio. Le indagini proseguono per chiarire le cause e le responsabilità dell’evento.

Covo. Nuovi sviluppi sul fronte degli accertamenti tecnici nell’inchiesta per il duplice omicidio avvenuto nella tarda serata di giovedì 16 aprile davanti al tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino. Il pubblico ministero Fabio Magnolo, mercoledì 22 aprile, ha affidato al dottor Matteo Ghigo l’incarico di consulente tecnico d’ufficio per l’analisi dei supporti informatici e dei telefoni sequestrati nel corso delle indagini. L’attività è finalizzata alla ricostruzione dei dati contenuti nei dispositivi, ritenuti utili agli approfondimenti investigativi. Sempre sul piano degli accertamenti irripetibili, domani, a partire dalle ore 9, a Pavia, verrà eseguita l’autopsia sui corpi delle due vittime.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Sikh e immigrazione illegale. Cosa racconta il duplice omicidio di CovoLo scorso venerdì sera, a Covo, nel cuore produttivo della pianura bergamasca, due cittadini indiani originari del Punjab, Rajinder Singh (47 anni) e... Leggi anche: Duplice omicidio di Covo: indagati i due complici, l’assassino ancora in fuga Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sparatoria di Covo, la Bmw dell’assassino filmata ad Antegnate; Bergamo, duplice omicidio a Covo: sentiti 2 indagati, si cerca terzo; Indiani uccisi a Covo, la faida sikh dietro al duplice omicidio: liti e denunce attorno al tempio, caccia a quattro uomini di Antegnate; Sparatoria davanti al tempio sikh, uccisi due uomini nella notte. Duplice omicidio di Covo, l’avvocato delle famiglie delle vittime all’assassino in fuga: Chiamami e costituiscitiL'avvocato delle famiglie delle vittime del duplice omicidio di Covo (Bergamo) fa appello all'omicida in fuga: Costituisciti e assumiti le tue responsabilità ... fanpage.it Bergamo, duplice omicidio a Covo: sentiti due indagati, si cerca un terzoDue dei tre indagati, che erano presenti sulla scena del crimine al momento del delitto, si sono presentati accompagnati dall'avvocato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Sono stati ... tg24.sky.it Un nuovo giallo tutto da risolvere a Los Angeles che idea vi siete fatti di questo duplice omicidio Chi è stato https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-tom-e-hollis-uccisi-dalla-stessa-persona-cosa-sapevano facebook Asti, suicidio e duplice omicidio: ammazza la sua ex, il compagno e poi si uccide x.com