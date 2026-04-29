Inchiesta arbitri sospetti su Inter-Roma | Fatevi i fatti vostri

Da sololaroma.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine in corso sul calcio italiano si sta approfondendo con un nuovo capitolo che riguarda una partita tra due squadre. Al centro delle verifiche ci sono sospetti riguardo a decisioni arbitrali durante l'incontro, con richieste di rispetto per le competenze degli inquirenti. La questione sta attirando l’attenzione e potrebbe portare a sviluppi importanti nel settore.

L’inchiesta che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano si arricchisce di un nuovo, pesantissimo capitolo. La Procura di Milano ha acceso un faro su Inter-Roma del 27 aprile 2025, che diventa così la sesta partita sospetta nel registro degli inquirenti. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, l’indagine coordinata dal PM Maurizio Ascione punta a verificare un presunto episodio di ingerenza indebita che avrebbe condizionato l’esito della sfida e, di riflesso, la corsa scudetto della passata stagione. La “bussata” al vetro e il rigore negato. Al centro del sospetto ci sarebbe la condotta del supervisore Andrea Gervasoni. Almeno due...🔗 Leggi su Sololaroma.it

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© Sololaroma.it - Inchiesta arbitri, sospetti su Inter-Roma: “Fatevi i fatti vostri”

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