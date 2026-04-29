Un’indagine in corso sul calcio italiano si sta approfondendo con un nuovo capitolo che riguarda una partita tra due squadre. Al centro delle verifiche ci sono sospetti riguardo a decisioni arbitrali durante l'incontro, con richieste di rispetto per le competenze degli inquirenti. La questione sta attirando l’attenzione e potrebbe portare a sviluppi importanti nel settore.

L’inchiesta che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano si arricchisce di un nuovo, pesantissimo capitolo. La Procura di Milano ha acceso un faro su Inter-Roma del 27 aprile 2025, che diventa così la sesta partita sospetta nel registro degli inquirenti. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, l’indagine coordinata dal PM Maurizio Ascione punta a verificare un presunto episodio di ingerenza indebita che avrebbe condizionato l’esito della sfida e, di riflesso, la corsa scudetto della passata stagione. La “bussata” al vetro e il rigore negato. Al centro del sospetto ci sarebbe la condotta del supervisore Andrea Gervasoni. Almeno due...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inchiesta arbitri, sospetti su Inter-Roma: “Fatevi i fatti vostri”

LA ROMA SI LAMENTA PER UN FALLO SUL GOL DEL 3-1 DELL’INTER CHE FALSA LA PARTITA

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