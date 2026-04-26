Inchiesta arbitri Rocca scrisse ‘su Inter-Roma fu favorito il Napoli’

Un’indagine sulla gestione di alcune partite di calcio ha portato alla luce un documento in cui un funzionario scriveva che, durante la partita tra Inter e Roma, si era favorito il Napoli. La nota, datata e firmata, fa riferimento a comportamenti e decisioni prese durante la gara, senza entrare in analisi o giudizi, ma evidenziando alcune considerazioni sul ruolo di alcuni arbitri e supervisori presenti.

Tempo di lettura: 4 minuti “ Perché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non ‘bussa’ ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (.) errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli?! Ma questo è solo un accenno. Da inizio stagione ne potrei raccontare tantissime, fra arbitri, assistenti e var e di casi simili o addirittura anche casi peggiori”. Lo scriveva, nel maggio dello scorso anno, l’ex assistente arbitrale Domenico Rocca in una lettera indirizzata alla Commissione arbitri nazionale dell’Aia, annunciando che avrebbe denunciato una serie di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inchiesta arbitri, Rocca scrisse ‘su Inter-Roma fu favorito il Napoli’ Notizie correlate Rocchi, capo designatore degli arbitri, indagato per concorso in frode sportiva: “Ha favorito l’Inter”Un’inchiesta nel mondo del calcio apre scenari imprevedibili, coinvolgendo l’ex arbitro Gianluca Rocchi, oggi capo designatore della serie A e della... Arbitri designati per la 25ª giornata di Serie A: le scelte per Inter-Juve e Napoli-Romauna panoramica completa delle designazioni arbitrali per la 25ª giornata di serie a offre una visione chiara delle responsabilità disponibili per... Tutti gli aggiornamenti Inchiesta arbitri, Rocca scrisse 'su Inter-Roma fu favorito il Napoli'Perché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non 'bussa' ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (...) errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionat ... ansa.it Inchiesta arbitri, Simonelli: Mai mettere in dubbio la regolarità del campionatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta arbitri, Simonelli: 'Mai mettere in dubbio la regolarità del campionato' ... tg24.sky.it