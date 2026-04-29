Inchiesta arbitri il retroscena su Inter-Verona | Scintille tra Nasca e Gervasoni stavano per arrivare alle mani

Un’indagine sul mondo degli arbitri italiani ha rivelato tensioni tra due ufficiali di gara durante la partita tra Inter e Verona, con scontri verbali e un confronto acceso che stava per trasformarsi in un alterco fisico. Le verifiche si sono concentrate su episodi avvenuti in campo, mentre le tensioni tra i membri della commissione arbitrale sono state confermate da testimoni interni all’indagine. La situazione sembra indicare una crescente conflittualità tra gli ufficiali coinvolti.

L ’inchiesta sul mondo arbitrale italiano continua ad allargarsi e, oltre agli episodi sotto esame, porta alla luce tensioni interne sempre più evidenti. Tra i vari retroscena, infatti, secondo quanto riportato da La Repubblica ci sarebbero state frizioni pesanti nel rapporto tutt’altro che sereno tra il supervisore Var Andrea Gervasoni e il Var Luigi Nasca, già più di due anni fa, il 6 gennaio 2024, nel giorno di Inter – Verona. Al momento il capo d’imputazione contestato a Gervasoni riguarda però una partita di Serie B, quella tra Salernitana e Modena dell’8 marzo 2025. Gervasoni – che domani, 30 aprile, dovrebbe invece presentarsi per l’interrogatorio di garanzia – è indagato per frode sportiva rispetto alla gestione della sala Var di quel match, quando “nei minuti 50.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, il retroscena su Inter-Verona: “Scintille tra Nasca e Gervasoni, stavano per arrivare alle mani” Notizie correlate Nasca e Di Vuolo nell’inchiesta arbitri su Inter-VeronaL’inchiesta sul mondo arbitrale si allarga e coinvolge altri nomi oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Caso arbitri, le prossime mosse: Gervasoni pronto a rispondere al pm, Rocchi verso il silenzio. Inter fuori dall’inchiestaGoncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Decine di arbitri davanti al PM, interrogatori di sei ore. I retroscena dell'inchiesta che mette in ginocchio l'AIA; Arbitri, l’inchiesta si allarga: sotto la lente anche i club; Gianluca Rocchi indagato, le due partite al centro dell'inchiesta e gli episodi nel mirino; Fuorigioco | L’inchiesta di Milano su Rocchi apre un problema di potere nel sistema arbitrale. Il retroscena su Inter-Verona: Tra arbitri si sfiorò la rissa per la decisione su Bastoni-DudaIl quadro dell'inchiesta sugli arbitri italiani si infittisce giorno dopo giorno con dettagli e retroscena. Come quello svelato dall'edizione odierna di La Repubblica, che racconta di animi tesissimi ... msn.com Tutti i retroscena sull’inchiesta arbitri in corsoForzAzzurri.net - I dettagli sull'inchiesta del mondo arbitrale. Continua a far discutere l'inchiesta sul mondo arbitrale che sta facendo tremare il mondo del calcio. La ... forzazzurri.net Inter-Verona, l’avvocato Croce a chi gli ha fatto notare che quella partita si è chiusa al minuto 99 con un rigore per il Verona chiamato proprio dai varisti che ha denunciato: “Può esserci stato un ripensamento, che l'abbiano fatta troppo grossa: io non indago l'a x.com Inter-Verona, l'avvocato-tifoso: "Hanno poi dato rigore E' diverso. Può esserci stato..." - facebook.com facebook