Inchiesta arbitri legale Rocchi | Potrebbe non presentarsi a interrogatorio Bufera su Inter-Roma

Un’indagine riguardante gli arbitri di calcio sta attirando l’attenzione in Italia, con alcune persone coinvolte che potrebbero non partecipare ai procedimenti legali previsti. La vicenda riguarda anche un episodio specifico tra due squadre di calcio, che ha generato polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La data di giovedì 30 aprile segna un momento importante per le prossime decisioni ufficiali.

(Adnkronos) – L'inchiesta arbitri che sta scuotendo la Serie A è a un bivio. Giovedì 30 aprile è previsto l'interrogatorio dell'ex designatore Gianluca Rocchi, autosospesosi dall'incarico dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano, che l'ha iscritto al registro degli indagati, insieme al supervisore Var Andrea Gervasoni e altri esponenti del mondo arbitrale, per concorso in frode sportiva. Ma non è certo che Rocchi si presenterà davanti ai pm, mentre scoppia una nuova bufera riguardo il mancato rigore concesso all'Inter durante la sfida con la Roma della scorsa stagione. L'accusa è di aver fatto pressioni dirette su alcuni arbitri a Lissone, impegnati in sala Var, e di aver designato direttori di gara "graditi all'Inter".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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