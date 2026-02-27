Firenze | auto danneggiate nella notte in via Pisana residenti preoccupati

Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2026, in via Pisana a Firenze, almeno quattro auto sono state danneggiate con specchietti divelti e lunotti infranti. I residenti della zona si sono svegliati con veicoli coperti di danni e si sono mostrati preoccupati per questo episodio di vandalismo. La situazione ha suscitato forte allarme tra chi vive nel quartiere.

FIRENZE – Ancora episodi di vandalismo in via Pisana a Firenze. E' successo nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2026, almeno quattro le auto danneggiate tra specchietti divelti e lunotti infranti. Le modalità risultano analoghe a quelle già registrate nelle settimane precedenti, in particolare intorno al 17 gennaio. Anche in questo caso, secondo quanto segnalato dai residenti, non risultano furti né tentativi di sottrazione di oggetti. Un elemento che rende la situazione ancora più grave: non si tratta di danneggiamenti finalizzati a un furto, ma di azioni che sembrano avere come unico scopo la distruzione. A denunciare l'accaduto è la community Voci dal Gasometro, che riunisce residenti e attività dell'area tra Porta San Frediano e Ponte alla Vittoria.