Schianto fatale in monopattino Muore dopo tre giorni di agonia

Lorenzo, un ragazzo di 22 anni, ha perso la vita a causa di un incidente con il monopattino elettrico che guidava, dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte. La collisione è avvenuta venerdì sera lungo la strada provinciale di Liscate, quando il monopattino si è scontrato con un’auto che sopraggiungeva. Nonostante i soccorsi e le cure intensive, le ferite riportate sono risultate troppo gravi e ieri sera si è spento in ospedale.

Il drammatico schianto sulla provinciale l’altra sera e un lungo fine settimana di speranza e preghiere, ieri la tragica notizia: è deceduto il giovane di soli 22 anni vittima dello schianto fra il monopattino elettrico su cui viaggiava e un’autovettura, avvenuto nella serata di venerdì scorso a Liscate. Il ragazzo, di origine marocchina, residente in un’altra zona, e le cui generalità non vengono per ora divulgate, viaggiava a bordo del mezzo elettrico lungo la sp 14 in territorio liscatese. Già al momento del trasporto in ospedale era parso in condizioni gravissime. Nello schianto avrebbe riportato lesioni e un grave trauma cranico: vani i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

