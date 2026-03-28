Venerdì a Desenzano, un incendio ha interessato il tetto di una casa, generando fumo e richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno causato danni alla struttura, mentre sul posto sono intervenuti i pompieri per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti.

Fumo e sirene hanno segnato l’inizio della giornata di venerdì a Desenzano, dove l’incendio sul tetto di un’abitazione ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 7.30, quando la Sala Operativa di Brescia ha ricevuto la chiamata di emergenza. Vista la natura rapidamente evolutiva di questo tipo di roghi, sono state subito inviate due squadre con autopompa, supportate da un’autoscala dalla sede centrale di via Scuole e da un’autobotte. Grazie alla rapidità e alla coordinazione dei pompieri, le fiamme sono state contenute e i danni si sono limitati a circa 30 metri quadri della copertura. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre le operazioni di bonifica si sono protratte fino alle 11. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Fumo e fiamme, brucia il tetto di una casa: pompieri sul posto per spegnere il rogo

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