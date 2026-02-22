Sospetto inquinamento nelle acque del lago in centro Lecco | i controlli escludono sostanze nocive

Un sospetto di inquinamento nelle acque del lago a Lecco ha spinto i vigili del fuoco a intervenire sul lungolago. La causa del controllo è stata una segnalazione di cattivo odore e colore insolito dell’acqua. I rilievi eseguiti hanno escluso la presenza di sostanze nocive e di scarichi irregolari. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dell’ambiente. La situazione resta sotto osservazione nelle prossime ore.

Al lavoro il nucleo NBCR a seguito di una segnalazione della guardia costiera. Tecnici al lavoro per un'ora nelle vicinanze dell'imbarcadero Sopralluogo dei vigili del fuoco sul lungolago di Lecco, a due passi dal centro città, per un caso di sospetto inquinamento. L'allerta è scattata intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 22 febbraio. Il comando cittadino ha inviato i tecnici del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) a seguito della segnalazione fatta dalla guardia costiera per un possibile inquinamento nelle vicinanze dell'imbarcadero cittadino. La squadra specialista ha effettuato una serie di rilevamenti strumentali e con cartine reagenti in acqua per valutare la presenza di sostanze chimiche.