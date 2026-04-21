Bollate incendio alla Riam L’Arpa tranquillizza

A Bollate, nel Milanese, un incendio ha interessato l’area esterna di un’azienda che si occupa di rottamazione di materiali ferrosi. L’incendio ha causato danni alla struttura e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’Arpa ha comunicato che non sono stati riscontrati rischi per la qualità dell’aria nella zona interessata. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

A Bollate (Milano) un devastante incendio ha divorato l’area esterna della Riam, un’azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Su “Milano Today” leggiamo che le fiamme sono divampate intorno alle 21 di lunedì, illuminando a giorno il perimetro di via Kennedy e sprigionando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Bollate, incendio sviluppato nel piazzale dello stabilimento RIAM. L’incendio ha interessato principalmente il piazzale esterno dello stabilimento. Qui erano accumulati ingenti quantitativi di rottami. I vigili del fuoco di Milano e Monza sono intervenuti tempestivamente con diverse squadre. Queste si sono alternate senza sosta per tutta la notte e la mattina di martedì.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bollate, incendio alla Riam. L’Arpa tranquillizza Notizie correlate Fiamme alla Riam di Bollate: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte, centraline Arpa per qualità ariaCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiammeIl rogo non ha coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, che si occupa di trattamento dei rifiuti, limitandosi al materiale accumulato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio alla Riam di Bollate: pompieri al lavoro tutta la notte per spegnere i rifiuti in fiamme; Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. Com'è la qualità dell'aria?; Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Incendio a Bollate, brucia il materiale accumulato fuori da un'azienda di smaltimento rifiuti: 60 pompieri in azione. Fiamme alla Riam di Bollate: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte, centraline Arpa per qualità ariaFiamme alla Riam di Bollate, notte di lavoro per i Vigili del fuoco e centraline Arpa per la qualità dell'aria Una lunga notte di fiamme e lavoro ... ilnotiziario.net Bollate, incendio in una ditta di smaltimento rifiuti: l’Arpa verifica la qualità dell’ariaA fuoco cumuli di materiale accumulato all’esterno e in attesa di lavorazione: le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell’azienda. Verifiche ... milano.repubblica.it Maxi incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Bollate: fiamme circoscritte, Arpa monitora l’aria. - facebook.com facebook Bollate, incendio in una ditta di smaltimento rifiuti: l’Arpa verifica la qualità dell’aria milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com