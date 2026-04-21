Fiamme alla Riam di Bollate | Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte centraline Arpa per qualità aria

Nella notte a Bollate si è sviluppato un incendio che ha interessato la Riam, un'azienda dedicata allo smaltimento di rifiuti. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme. Nel frattempo, le centraline Arpa hanno monitorato la qualità dell’aria per verificare eventuali conseguenze sull’ambiente e sulla salute pubblica. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alle prime ore del mattino.

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