Incendi a Napoli | scatta il piano d’emergenza per blindare il territorio

A Napoli è stato attivato un piano d’emergenza in risposta agli incendi che hanno coinvolto le aree di Vico Equense e Ischia. Il prefetto Michele di Bari ha disposto misure preventive per tutelare il territorio e limitare i rischi associati ai roghi recenti. La decisione arriva dopo le segnalazioni di incendi che hanno provocato preoccupazione tra le autorità locali e la popolazione.

? Cosa sapere Il prefetto Michele di Bari attiva misure preventive dopo i roghi a Vico Equense e Ischia.. I Comuni devono garantire prese idriche e pulizia stradale per prevenire nuovi incendi estivi.. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’attivazione immediata delle misure di prevenzione contro il rischio incendi dopo i roghi che hanno colpito Vico Equense, Sant’Anastasia e l’isola di Ischia. Nonostante la stagione calda sia solitamente prevista tra metà giugno e metà ottobre, l’incidenza dei focolai registrati finora nell’anno costringe le autorità a muoversi con estremo anticipo. La necessità di proteggere il territorio è emersa con forza durante il vertice convocato dalla Prefettura per rispondere ai recenti eventi distruttivi nelle zone citate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendi a Napoli: scatta il piano d’emergenza per blindare il territorio Incendio a Napoli, distrutta la storica pizzeria del corso Notizie correlate Rischio incendi all'Aversana Petroli: ecco il nuovo piano d'emergenzaLa Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha approvato il Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento Aversana Petroli di Casal di Principe, elaborato... Difendiamo i Peloritani: scatta il piano anti-incendi 2026, cittadini in campo come sentinelle e i numeri utiliCon l’avvio della stagione a rischio incendi, il Comune di Messina rilancia il fronte della prevenzione e del controllo del territorio. Approfondimenti e contenuti Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli: distrutti campioni biologiciNella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio presso il reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di Napoli, diretto dal dott. Gerardo ... ilmattino.it Incendi boschivi a Napoli, riunione in Prefettura: misure preventive anticipate per l’estate 2026Incendi boschivi a Napoli, riunione in Prefettura: misure preventive anticipate per l'estate 2026 dopo gli ultimi roghi nel Napoletano ... 2anews.it