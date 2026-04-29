Difendiamo i Peloritani | scatta il piano anti-incendi 2026 cittadini in campo come sentinelle e i numeri utili
Con l'inizio della stagione più a rischio incendi, il Comune di Messina ha annunciato il piano anti-incendi per il 2026, coinvolgendo cittadini come sentinelle e rafforzando le attività di prevenzione e controllo sul territorio. Le autorità locali hanno reso noti i numeri utili e le modalità di intervento, puntando a monitorare le aree sensibili e a sensibilizzare la popolazione. La misura mira a ridurre i rischi legati agli incendi nelle zone più vulnerabili.
Con l’avvio della stagione a rischio incendi, il Comune di Messina rilancia il fronte della prevenzione e del controllo del territorio. A Palazzo Zanca è stata presentata l’iniziativa “Difendiamo i Peloritani – siamo tutti sentinelle!”, promossa dall’amministrazione comunale per rafforzare le.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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