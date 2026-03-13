Rischio incendi all' Aversana Petroli | ecco il nuovo piano d' emergenza
La Prefetta di Caserta ha approvato il nuovo Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento Aversana Petroli di Casal di Principe, redatto dal Gruppo di Lavoro interistituzionale e coordinato dall’Ufficio territoriale del Governo. La decisione riguarda le misure da adottare in caso di incendi o altre emergenze presso l’impianto, situato nel comune di Casal di Principe.
La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha approvato il Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento Aversana Petroli di Casal di Principe, elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale, coordinato dall’Ufficio territoriale del Governo. Il documento, redatto al fine di garantire la rapidità e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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