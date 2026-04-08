DiscoverEU tornano i 40mila pass Interrail gratuiti per i diciottenni europei Al via le domande c’è tempo fino al 22 aprile
L’Unione europea ha annunciato il ritorno di DiscoverEU nel 2026, offrendo 40.000 pass Interrail gratuiti ai giovani di 18 anni residenti nei paesi membri. Le domande di partecipazione sono aperte fino al 22 aprile e consentono ai ragazzi di esplorare l’Europa in treno. L’iniziativa si rivolge esclusivamente ai neo-diciottenni, che potranno usufruire di questa opportunità per viaggiare in diverse destinazioni del continente.
L'Europa riapre le porte ai giovani viaggiatori. Torna anche per il 2026 l'iniziativa DiscoverEU, il programma dell'Unione europea che mette a disposizione 40mila pass gratuiti per viaggiare in treno attraverso il continente, destinati esclusivamente ai neo-diciottenni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Viaggia gratis in Europa: candidature aperte per 40mila pass treno DiscoverEULa Commissione Europea offre a giovani 18enni la possibilità di viaggiare gratuitamente nel Vecchio Continente. adnkronos.com
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