Incarichi all’Asp la Fp Cgil attacca | Criteri opachi e scelte discrezionali

La Fp Cgil critica l'Asp di Agrigento riguardo ai criteri adottati per assegnare gli incarichi di funzione, definendoli opachi e caratterizzati da scelte discrezionali. La questione riguarda le modalità con cui sono stati individuati i nomi dei responsabili e le procedure seguite per le assegnazioni. La discussione si concentra sulla trasparenza e sulla correttezza delle decisioni prese dall'ente.