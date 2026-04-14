Incarichi all’Asp la Fp Cgil attacca | Criteri opachi e scelte discrezionali
La Fp Cgil critica l'Asp di Agrigento riguardo ai criteri adottati per assegnare gli incarichi di funzione, definendoli opachi e caratterizzati da scelte discrezionali. La questione riguarda le modalità con cui sono stati individuati i nomi dei responsabili e le procedure seguite per le assegnazioni. La discussione si concentra sulla trasparenza e sulla correttezza delle decisioni prese dall'ente.
L’Asp di Agrigento finisce al centro delle critiche della Fp Cgil per le modalità con cui sono stati definiti gli incarichi di funzione. Nel mirino del sindacato la delibera 693 del 2 aprile con cui l’azienda sanitaria ha approvato la mappatura degli incarichi e il relativo avviso interno per il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE. L'ASL VCO ha emesso avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di c - facebook.com facebook