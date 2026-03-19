A Macerata è stato inaugurato il nuovo sottopasso di Via Roma, con il taglio del nastro da parte delle autorità. La conclusione dei lavori permette ora di riprendere la circolazione in uno dei tratti principali della città. L'evento ha segnato la riapertura di questa arteria, che era stata interessata dai lavori di realizzazione.

Taglio del nastro in Via Roma a Macerata dove è stato inaugurato il nuovo sottopasso con la conseguente ripresa della circolazione in uno dei tratti principali. Soddisfatti il sindaco Sandro Parcaroli e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “Macerata si sta abituando a opere di questo genere. Sono tante le infrastrutture che ridaranno centralità a questa città“, ha detto il governatore. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Macerata, inaugurato il nuovo sottopasso di Via Roma

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