Bergamo inaugurato il nuovo sottopasso della stazione | la città ora è più smart

Oggi a Bergamo è stato inaugurato il nuovo sottopasso ciclopedonale alla stazione, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane. La struttura collega il lato nord e sud della città, facilitando il transito di pedoni e ciclisti. L'apertura si inserisce nel progetto di miglioramento degli spazi pubblici e di mobilità urbana. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e dei responsabili dell’ente ferroviario.

Bergamo, 15 aprile 2026 – È stato aperto oggi il sottopasso ciclopedonale della stazione di Bergamo, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che collega il lato nord- sud della città. Hanno partecipato all’inaugurazione l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e il direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Lucio Menta. “L’apertura del sottopasso ciclopedonale – ha evidenziato l’assessore Terzi - è una buona notizia e segna un avanzamento dei lavori che riguardano il nodo ferroviario di Bergamo, su cui continuiamo a chiedere di accelerare, considerando la strategicità delle opere non solo per il territorio bergamasco ma per tutta la Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Leggi anche: Inaugurato il nuovo sottopasso della stazione di Bergamo: porterà direttamente ai futuri binari Macerata, inaugurato il nuovo sottopasso di Via RomaTaglio del nastro in Via Roma a Macerata dove è stato inaugurato il nuovo sottopasso con la conseguente ripresa della circolazione in uno dei tratti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan Bergamo Airport cresce e rafforza i servizi: inaugurato il nuovo difstore; Milan Bergamo Airport, inaugurato il nuovo difstore a Orio al Serio: più servizi e vetrina per il territorio; Distribuzione intermedia, apre a Bergamo nuovo polo logistico di Petrone Group; Aeroporto di Orio, inaugurato il quinto Difstore. Nella vecchia sede nasce un ostello da 354 posti letto. BERGAMO: INAUGURATO IL NUOVO SOTTOPASSO DI STAZIONE(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 15 aprile 2026 È stato aperto oggi il sottopasso ciclopedonale della stazione di Bergamo, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che collega il lat ... mi-lorenteggio.com Inaugurato il nuovo sottopasso della stazione di Bergamo: porterà direttamente ai futuri binariL'attraversamento, opera di Rfi, è costato circa 7 milioni di euro ed era stato riaperto a gennaio a sezione ridotta ... bergamonews.it L’evento, organizzato con il supporto della moglie Petra, appassionata proprio del passatempo con le carte, si terrà il 15 aprile alle al ristorante “L’Angolo con Vista” al ChorusLife di Bergamo. C’è anche un raccolta su Gofundme facebook Oggetti smarriti, per la prima volta asta il 21 e 23 aprile del Comune di Bergamo x.com