Bergamo inaugurato il nuovo sottopasso della stazione | la città ora è più smart

Da ilgiorno.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Bergamo è stato inaugurato il nuovo sottopasso ciclopedonale alla stazione, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane. La struttura collega il lato nord e sud della città, facilitando il transito di pedoni e ciclisti. L'apertura si inserisce nel progetto di miglioramento degli spazi pubblici e di mobilità urbana. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e dei responsabili dell’ente ferroviario.

Bergamo, 15 aprile 2026 – È stato aperto oggi il sottopasso ciclopedonale della stazione di Bergamo, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che collega il lato nord- sud della città. Hanno partecipato all’inaugurazione l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e il direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Lucio Menta.  “L’apertura del sottopasso ciclopedonale – ha evidenziato l’assessore Terzi - è una buona notizia e segna un avanzamento dei lavori che riguardano il nodo ferroviario di Bergamo, su cui continuiamo a chiedere di accelerare, considerando la strategicità delle opere non solo per il territorio bergamasco ma per tutta la Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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