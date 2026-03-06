Crotone | il 7 marzo si riscatta un bene confiscato alla mafia

Il 7 marzo 2026 a Crotone si terrà la cerimonia di riscatto di un bene confiscato alla mafia nel quartiere del Lido San Leonardo. L’evento coinvolge le autorità locali e le forze dell’ordine, che parteciperanno alla restituzione ufficiale dell’immobile. La giornata è stata scelta per rappresentare un passo concreto contro il patrimonio illecito.

Un sabato di marzo a Crotone, precisamente il 7 marzo 2026, segnerà un momento di svolta nel quartiere del Lido San Leonardo. Volontari dell'associazione culturale Multitracce si preparano a trasformare un bene confiscato alla criminalità organizzata in uno spazio vivo per la comunità. L'iniziativa parte dall'ingresso del lido, dove l'edificio sequestrato attende da tempo una rinascita dopo anni di abbandono e degrado. L'obiettivo non è solo pulire dei muri, ma restituire dignità a un luogo che appartiene alla città. Attualmente lo spazio mostra evidenti segni di vandalismo e accumulo di rifiuti, testimoniando il vuoto lasciato dalla presenza criminale.

