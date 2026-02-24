Inaugurato il nuovo Centro Famiglia | Una rete contro la solitudine

L’apertura del nuovo Centro Famiglia si è resa necessaria a causa dell’aumento di famiglie che affrontano difficoltà quotidiane. Questo spazio offre supporto pratico e momenti di ascolto per ridurre la solitudine tra i nuclei familiari. Le strutture sono dotate di aree dedicate ai bambini e di servizi di consulenza per genitori. La struttura mira a creare un punto di riferimento stabile e accessibile per le persone del quartiere. La comunità ora può contare su un nuovo punto di incontro.

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il nuovo Centro Famiglia: "Una rete contro la solitudine"

Uno spazio inclusivo dedicato all’ascolto, al sostegno e all’accompagnamento delle famiglie del territorio. Anche le cento torri ora potranno contare su un ambiente inclusivo alimentato da reti di solidarietà. Sabato mattina nei locali della parrocchia di Santa Maria Goretti (via Kennedy 1) è stato inaugurato il nuovo centro famiglia di Ascoli che sarà a disposizione delle comunità rientranti all’interno del territorio dell’Ambito territoriale sociale 22. Oltre a promuovere il benessere relazionale e fornire consulenze professionali nonché opportunità di incontro, la sede allestita faciliterà l’accesso ai servizi territoriali sostenendo la genitorialità mediante l’accoglienza delle famiglie in un ambiente capace di creare reti di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Tarì, il rispetto è forza: il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di genereQuesta mattina il centro orafo Tarì ha annunciato il lancio di un nuovo progetto contro la violenza di genere. Inaugurato a Roma il nuovo Centro della FotografiaQuesta mattina a Roma è stato aperto il nuovo Centro della Fotografia, situato nell’ex Mattatoio di Testaccio. [MULTI SUB] My Little Farmhouse CEOFullHer country love healed his wounded soul | Drama Zone Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: FOTO Ascoli, inaugurato il nuovo Centro Famiglia, Don Daniele De Angelis: Che tutti possano sentirsi accolti, ascoltati, compresi e custoditi - L'Ancora Online; Inaugurato il nuovo Centro Famiglia: Una rete contro la solitudine; Brescia, inaugurato il nuovo Centro di Formazione A2A; Maiori, inaugurato il nuovo centro di estetica avanzata e massoterapia di Silvana Anastasio /foto. Inaugurato il nuovo Centro per l’impiego a Prato per la prima tappa di Toscana Lavoro in tourIl presidente Giani e l'assessore Lenzi hanno dato il via alla nuova iniziativa itinerante con cui la Regione Toscana punta a far conoscere i servizi per la formazione e il lavoro ... intoscana.it Savona, inaugurato il nuovo spazio Filse BIC: hub per startup e imprese nel cuore della cittàInaugurato oggi a Savona, in via Paleocapa, il nuovo spazio Filse BIC: un hub dedicato allo sviluppo di imprese e startup del territorio. A tagliare il nastro il presidente della Regione Liguria Marco ... primocanale.it Centro Famiglia, sabato l'inaugurazione del nuovo spazio ad Ascoli. L'invito del presidente Nicola Farinelli - facebook.com facebook