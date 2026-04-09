Nel cuore del Sannio, nasce un progetto che mira a rinnovare il futuro delle Aree Interne attraverso una rete di comunità. L'iniziativa si propone di mettere in primo piano il commercio, l’identità locale e le prospettive di sviluppo, cercando di trasformare le difficoltà storiche in opportunità condivise tra cittadini e imprese. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative per rafforzare il tessuto sociale ed economico del territorio.

Tempo di lettura: 4 minuti Nasce nel cuore del Sannio un progetto che prova a cambiare prospettiva sul futuro delle Aree Interne, trasformando fragilità storiche in opportunità condivise. “ Titerno Distretto Vivo. Rete Diffusa di Commercio, Identità e Innovazione” prende forma come un percorso concreto che unisce sette Comuni diversi per storia, vocazione e caratteristiche, ma legati da un’identità territoriale profonda e da una rete di relazioni che oggi si vuole rendere più forte, visibile e duratura. Non si tratta di una semplice iniziativa di promozione, ma di una visione ampia che riconosce nel commercio di prossimità uno dei pilastri della vita quotidiana, capace di tenere insieme economia, comunità e qualità dei luoghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Titerno Distretto Vivo: una rete di comunità che rimette al centro commercio, identità e futuro

Nasce un nuovo progetto politico: identità, lavoro e futuro al centro della comunitàNasce ‘Made in Bundén’, un’espressione che appartiene da sempre al linguaggio quotidiano del territorio diventa oggi il segno distintivo di un...