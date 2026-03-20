Ast inaugurati nuova casa e ospedale di comunità e Treia

Oggi sono stati inaugurati a Treia la nuova Casa e l’Ospedale di Comunità, entrambi realizzati all’interno dell’Ast di Macerata. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali, che hanno aperto ufficialmente le strutture. La nuova sede ospedaliera si inserisce nel complesso delle iniziative di miglioramento dei servizi sanitari della zona.

Sono stati inaugurati, oggi, la nuova Casa e il nuovo Ospedale di Comunità di Treia (MC), realizzate nell’Ast di Macerata. Presenti, oltre all’assessore alla Sanità delle Marche Paolo Calcinaro, il sindaco di Treia Franco Capponi, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Silvia Luconi, il colonnello provinciale della Finanza Ferdinando Mazzacuva, il comandante della stazione dei Carabinieri di Treia maresciallo Caldarola, il proprietario della Lube Luciano Sileoni e il parroco locale Don Francisco. Nella Casa si trovano gli studi dei medici di base, gli ambulatori specialistici di odontoiatria, ginecologia, radiologia e otorino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ast, inaugurati nuova casa e ospedale di comunità e Treia Articoli correlati Ospedale Calai, nuova discussione in Regione. "Perché la Casa di Comunità è ferma?"Nove milioni di euro messi a bilancio, un progetto già pronto e presentato ma che, con il cambio di Giunta regionale, dalla Tesei alla Proietti, dal... Casa di riposo vicino all’ospedale: "Andiamo avanti con l’Ast"Non è naufragato il progetto della nuova casa di riposo vicino all’ospedale di Tolentino.