Veroli studenti e comunità insieme al Centro Diurno | solidarietà inclusione e nuovi spazi inaugurati

A Veroli, ieri si è svolta una giornata di incontro tra studenti dell’Istituto Sulpicio e la comunità locale presso il Centro Diurno. Durante l’evento sono stati inaugurati nuovi spazi e si è rafforzato il senso di solidarietà e inclusione tra le diverse generazioni. L’iniziativa ha coinvolto anche la campagna solidale “Una Pasqua che crea”, contribuendo a promuovere l’impegno sociale tra i partecipanti.

Gli studenti del Liceo Sulpicio protagonisti della campagna “Una Pasqua che crea inclusione”. Taglio del nastro per i nuovi locali nell’ex Convento dei Cappuccini con il sindaco Caperna L’iniziativa si inserisce nel percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) del Liceo Sulpicio e vede alcuni studenti impegnati anche nel pomeriggio in attività di supporto e animazione presso il centro diurno. Gli studenti sono stati accompagnati dalle insegnanti Paola Mignardi e Cristina Rossi. Alla mattinata hanno preso parte anche gli ospiti del Centro Anziani “Beata Maria Fortunata Viti”, che ha sede nello stesso complesso.... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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