Talla inaugurata oggi la nuova area sportiva da oltre 350 mila euro

Questa mattina a Talla è stata aperta ufficialmente la nuova area sportiva, realizzata con un investimento di oltre 350 mila euro. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Giani e molti cittadini, che hanno assistito alla scopertura del cartello e alla prima dimostrazione delle strutture. La struttura, che comprende campi e spazi dedicati allo sport, rappresenta un passo importante per il paese.

Arezzo, 8 febbraio 2026 – Talla, inaugurata oggi la nuova area sportiva da oltre 350 mila euro alla presenza del presidente Giani. E’ stata battezzata oggi la nuova area sportiva nel centro di Talla, alla presenza del Presidente Eugenio Giani che ha voluto anche testarla personalmente giovando a calcio con i giovani presenti. “Una nuova area sportiva, completamente rinnovata aperta a tutti e tutte che, spero, possa dare un contributo al benessere della comunità”. Con queste parole Eleonora Ducci, sindaca del Comune di Talla, presenta questo nuovissimo progetto dell’area sportiva del capoluogo, per un importo di 368mila euro, di cui 340mila da parte della Regione Toscana, e i restanti a carico del bilancio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Talla, inaugurata oggi la nuova area sportiva da oltre 350 mila euro Approfondimenti su Talla Inaugurazione Ladispoli, inaugurata in via Corrado Melone la terza area sportiva gratuita Sabato 31 gennaio, a Ladispoli, è stata aperta una nuova area sportiva gratuita in via Corrado Melone. Rigenerazione urbana nella zona Cappuccini di Poppi da 350 mila euro Un intervento di rigenerazione urbana nella zona Cappuccini di Poppi, con un investimento di 350 mila euro, ha portato alla demolizione di un edificio che causava degrado e problemi ambientali, contribuendo al miglioramento complessivo del quartiere. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Talla Inaugurazione Talla, inaugurata oggi la nuova area sportiva da oltre 350 mila euroE’ stata battezzata oggi la nuova area sportiva nel centro di Talla, alla presenza del Presidente Eugenio Giani che ha voluto anche testarla personalmente giovando a calcio con i giovani presenti ... lanazione.it

