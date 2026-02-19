Via Firenze più sicura Strisce pedonali e luci Cantiere fino ad aprile
Per migliorare la sicurezza di via Firenze, i lavori avviati lo scorso mese sono stati causa di disagio per i residenti. Il cantiere prevede l’installazione di nuove strisce pedonali e l’aumento delle luci pubbliche lungo tutta la strada. In questo modo, si punta a rendere più facile e sicuro attraversare la strada, soprattutto in orario serale. I lavori continueranno fino ad aprile, quando saranno completati. La zona si prepara a diventare più sicura e più illuminata per tutti gli utenti.
Termineranno entro il prossimo aprile i lavori partiti nei giorni scorsi in via Firenze, con l'obiettivo di renderla più sicura per pedoni (tramite la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali protetti) e per gli utenti della strada in generale (potenziando l'illuminazione pubblica in modo da aumentarne la visibilità anche in orario serale e notturno). Lo ha fatto sapere il Comune di Prato nelle scorse ore, facendo il punto in merito all'intervento annunciato nelle scorse settimane che rientra nell'ambito di un'opera voluta dal commissario straordinario Claudio Sammartino nell'ottica di una messa in sicurezza dell'area di via Firenze.
Alluvione Emilia-Romagna: 2 milioni di euro per la SP85, cantiere fino ad aprile e deviazioni sul tratto Rubicone.Questa settimana partiranno i lavori sulla SP85, la strada che collega l’entroterra cesenese.
Ripreso il cantiere in via Mazzini. La strada sarà pronta ad aprileQuesta mattina i lavori nel cantiere di via Mazzini sono ripresi dopo alcune settimane di stop.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Strage di via Mariti a Firenze, due anni dopo il crollo del cantiere: chi teme il cemento e chi il parcoUna grande pozza è il simbolo dello stallo e delle preoccupazioni dei residenti del quartiereIl commerciante: il verde? Porterebbe altro spaccio. L’ex assessora: no, servirebbe a ricordare ... corrierefiorentino.corriere.it
