In Triennale finisce l' era Stefano Boeri l' addio dopo otto anni | chi lo sostituirà?

Dopo otto anni di presidenza, Stefano Boeri ha lasciato la guida della Triennale di Milano. La decisione si è verificata durante l’ultimo consiglio di amministrazione prima del cambio dei vertici, tenutosi ieri, nel quale è stato approvato anche il bilancio. Restano da definire i nomi che prenderanno il suo posto alla guida della fondazione.

Stefano Boeri dice addio alla Triennale di Milano. Dopo otto anni di presidenza, il mandato dell'archistar è terminato in concomitanza con l'ultimo Cda prima del cambio dei vertici, tenutosi ieri e durante il quale è stato approvato il bilancio. “Insieme abbiamo rafforzato il ruolo di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Triennale, stallo per il dopo Boeri: i nomi in lizzaÈ scaduta sabato 28 marzo la proroga dell’incarico di Stefano Boeri come presidente della Triennale di Milano.

Leggi anche: Napoli, Juan Jesus vicino all’addio: chi lo sostituirà?

Approfondimenti e contenuti

Addio di Boeri dopo 8 anni, 'Triennale punto di riferimento mondiale'L'archistar Stefano Boeri dà l'addio a Triennale di Milano, dopo i suoi otto anni di presidenza. Ieri si è svolto l'ultimo Cda prima del cambio dei vertici che ha approvato il bilancio. (ANSA) ... ansa.it

Triennale di Milano, l’ultimo cda di Boeri: Ruolo propulsivo nella cultura italiana e internazionaleIl CdA della Fondazione Triennale Milano si è riunito per l'ultima volta. Si conclude il secondo mandato di Stefano Boeri: Insieme abbiamo rafforzato il ruolo di Triennale Milano come punto di riferi ... affaritaliani.it