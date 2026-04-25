Non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento | due arresti

Il 25 aprile 2026, nel comune di Arezzo, durante un servizio di controllo, due persone sono state arrestate dopo aver evitato un posto di blocco. La polizia stava effettuando un servizio di alto impatto e ha tentato di fermare un veicolo, ma il conducente non si è fermato, dando inizio a un inseguimento. Alla fine, le forze dell’ordine sono riuscite a fermare i soggetti coinvolti.

Arezzo, 25 aprile 2026 – Servizio alto impatto della Polizia di stato, non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento: due arresti. Intensa attività della Polizia di Stato di Arezzo, nella giornata di giovedì 23 aprile 2026. In particolare, nell’ambito dei servizi di alto impatto concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e predisposti dal Sig. Questore di Arezzo, verso le ore 16, all’altezza di via Turati venivano notate, da una pattuglia della Squadra Mobile, due autovetture sospette ferme sul ciglio della strada. Sopraggiunta un’altra pattuglia della Squadra Mobile in ausilio, si decideva di effettuare un controllo più approfondito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento: due arresti NON SI FERMA ALL’ ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO Notizie correlate Leggi anche: Qualiano, non si fermano all’alt e scappano: due ragazzini in scooter si schiantano contro pattuglia Non si fermano all'alt in autostrada e speronano la pattuglia: poliziotto spara e ferisce uno dei ladriPrima un furto in abitazione, poi un inseguimento in autostrada con tanto di sparatoria e uno dei fuggitivi che viene ferito da un poliziotto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SERVIZIO ALTO IMPATTO DELLA POLIZIA DI STATO, NON SI FERMANO ALL’ALT DI UNA PATTUGLIA SCATTA L’INSEGUIMENTO: DUE ARRESTI. - Questura di Arezzo | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Partono a tutta velocità da piazza Garibaldi, poi non si fermano all'alt. Inseguimento notturno in centro: denunciati tre giovanissimi; Porto San Giorgio, non si ferma all'alt e tenta la fuga. Lo fermano e lui, senza patente, cerca di cambiare la guida con la passeggera....; Non si fermano all'alt e aggrediscono i carabinieri: due rapinatori in cella. Non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento: due arrestiArezzo, 25 aprile 2026 – Servizio alto impatto della Polizia di stato, non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento: due arresti. Intensa attività della Polizia di Stato di Arezzo, ne ... lanazione.it Non si fermano all'alt e aggrediscono i carabinieri: due rapinatori in cellaUn 33enne e un 52enne sorpresi a rubare il materiale contenuto in alcuni furgoni: dopo un inseguimento sono stati arrestati in flagranza. I militari hanno riportato lievi lesioni ... rainews.it bighe.net. . ATTENZIONE: dal 20 APRILE se ti FERMANO ti CONTROLLANO QUESTO! COSA RISCHIAMO ORA #bighenet #tecnologia #cds #sicurezza #multe - facebook.com facebook Quando le interviste per strada vanno di traverso: apre un locale a Buenos Aires, gente in fila per entrare, fermano una ragazza: “Sono qua da 6 ore per trovare il mio fidanzato che s’é portato quella p che si s” “Torniamo in studio!” x.com