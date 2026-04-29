In Toscana, dal 3 al 9 maggio, si svolge la seconda edizione della Chianti Lovers Week. L’evento si distingue per un calendario distribuito che porta il vino Chianti Docg oltre le fiere, coinvolgendo diversi spazi della vita quotidiana. La manifestazione mantiene la stessa formula dell’edizione precedente, con iniziative che si svolgono in vari luoghi della regione. La settimana si concentra sulla promozione del Chianti in un periodo di sette giorni.

FIRENZE – La Chianti Lovers Week 2026 torna con la sua seconda edizione confermando una formula ormai collaudata: non un evento unico, ma un calendario diffuso che dal 3 al 9 maggio porterà il vino Chianti Docg fuori dalle fiere e dentro i luoghi della vita quotidiana. Piazze, enoteche, ristoranti e spazi culturali di Firenze, Prato, Siena, Arezzo e Pistoia diventeranno per una settimana il palcoscenico di degustazioni, incontri con i produttori e momenti gastronomici. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Vino Chianti, che ha costruito il programma insieme alle sottozone e alle realtà locali con l’obiettivo di rafforzare il legame tra produzione, ristorazione e territorio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In Toscana arriva la Chianti Lovers Week: appuntamento dal 3 al 9 maggio

Notizie correlate

Chianti Lovers Week fa tappo anche ad Arezzo: dal 3 al 9 maggio il vino diventa un’esperienza itineranteArezzo, 28 aprile 2026 – Il vino diventa un’esperienza itinerante e aperta a tutti in occasione della Chianti Lovers Week, la manifestazione firmata...

Trekking nei vigneti, visite guidate e degustazioni: tutti gli eventi firmati Chianti Lovers WeekFirenze, 28 aprile 2026 – Il vino diventa un’esperienza itinerante e aperta a tutti in occasione della Chianti Lovers Week, la manifestazione firmata...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: CHIANTI LOVERS WEEK, VINO IN TOUR IN TOSCANA DAL 3 AL 9 MAGGIO; Chianti Lovers Week; Chianti Lovers, una festa itinerante per gli amanti del vino; Montespertoli debutta alla Chianti Lovers Week: domenica di degustazioni in centro.

Chianti Lovers Week, il vino esce dalle cantine ed entra in piazze e musei della ToscanaLa Chianti Lovers Week porta il vino Chianti in piazze, ristoranti e musei della Toscana dal 3 al 9 maggio. Un calendario diffuso tra degustazioni, eventi e visite per raccontare il territorio fuori d ... italiaatavola.net

Montespertoli debutta alla Chianti Lovers Week: domenica di degustazioni in centroL’Associazione dei Viticoltori di Montespertoli partecipa per la prima volta, con la collaborazione del Comune, alla Chianti Lovers Week 2026, la grande ... gonews.it

Chianti Lovers Week: da Firenze ad Arezzo, il vino diventa un'esperienza itinerante x.com

Chianti Lovers Week, percorsi chiantigiani tra città e territori | Degustazioni, incontri e collaborazioni territoriali animano i percorsi chiantigiani durante la Chianti Lovers Week. | ARTICOLO QUI https://www.rossorubino.tv/p=53704 - facebook.com facebook