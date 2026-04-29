In Spagna mettono le mani avanti su Sinner-Jodar a Madrid | Jannik trova un alleato inaspettato il tetto

Prima del match di quarti di finale tra il tennista italiano e Rafael Jodar al torneo di Madrid, i media spagnoli hanno annunciato che in caso di pioggia il confronto potrebbe svolgersi sotto copertura. La decisione finale sulla sede della partita dipende dalle condizioni meteorologiche, con una preferenza per il gioco all'aperto qualora le condizioni lo consentano. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sulle eventuali variazioni.

Alla vigilia del match di quarti di finale del torneo di Madrid contro Rafael Jodar, i media spagnoli mettono le mani avanti qualora la partita si dovesse giocare al coperto a causa della pioggia che è attesa con molta probabilità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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