In sella per un sorriso successo per l’evento di solidarietà dei Biker Peluche Riders a Giugliano

A Giugliano in Campania si è concluso l’evento di solidarietà organizzato dai Biker Peluche Riders, intitolato “In sella per un sorriso”. Durante l’iniziativa sono stati raccolti 583 regali destinati a persone bisognose. L’evento ha coinvolto i partecipanti in un giro in moto, con lo scopo di sostenere chi si trova in difficoltà. La giornata si è svolta senza incidenti, con la partecipazione di numerosi appassionati di motociclismo.

GIUGLIANO IN CAMPANIA. Ben 583 regali raccolti: è questo il bilancio di “In sella per un sorriso”, l’evento di solidarietà ideato e promosso dai Biker Peluche Riders (B.P.R.). Domenica, dalle 9.30 alle 16, il gruppo di motociclisti ha organizzato una giornata dedicata alla raccolta di giocattoli per i bambini delle case-famiglia del territorio giuglianese. L’evento si è svolto presso la BKLF Academy di Giugliano in Campania, che per l’occasione si è trasformata in un vero e proprio villaggio della solidarietà. “La missione giocattoli” ha unito due mondi solo apparentemente lontani: l’adrenalina dei motori e la disciplina dello sport, creando un’esperienza aperta a tutti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “In sella per un sorriso”, successo per l’evento di solidarietà dei Biker Peluche Riders a Giugliano Notizie correlate Motori e solidarietà: la sfida dei biker bergamaschi arriva a BruxellesL’esperienza di solidarietà nata tra le strade di Cologno al Serio ha raggiunto le istituzioni europee. Giugliano, “Vengo via con te”: in piazza l’evento per l’adozione dei caniSabato 18 aprile a Piazza Gramsci una giornata dedicata all’adozione responsabile con associazioni, canili e professionisti del settore C’è una...